Leipzig

Müllcontainer und mobile Toiletten brannten in der Nacht zu Dienstag am Kulkwitzer See, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Unbekannte hatten insgesamt acht Tonnen und acht Toiletten am Roten Haus in Brand gesteckt. Dort hatte am vergangenen Sonntag der 38. Leipziger Triathlon stattgefunden. Die Gegenstände brannten vollständig aus.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Von RND