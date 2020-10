LKA befreit Mädchen nach mutmaßlicher Entführung in Leipzig

Leipzig

Knapp einer Woche nach der versuchten Entführung von drei kleinen Mädchen in Paunsdorf hat ein weiterer möglicher Entführungsfall die Leipziger Polizei in Atem gehalten. Am Montag wurde über Stunden nach zwei 13 und 16 Jahre alten Mädchen gesucht, die auf dem Weg zur Schule in Grünau am Morgen verschwunden waren und mutmaßlich verschleppt wurden. Am späten Abend konnten sie von einer Spezialeinheit des Landeskriminalamts ( LKA) in einem Gebäude in Lindenau geortet und befreit werden. Ob es tatsächlich zu einer Entführung kam, ist laut Behörden bislang jedoch fraglich.

„Wir gehen aktuell nicht von einer Gefährdung in der Stadt aus“, betonte Polizeisprecherin Sandra Freitag am Dienstag auf LVZ-Anfrage. Ob die beiden Mädchen in der Gewalt eines Entführers waren, werde geprüft. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich nur um eine ausgedachte Geschichte handelte. Die beiden 13- und 16-Jährigen waren unversehrt gefunden worden. Ein Täter sei bisher nicht ermittelt worden, so die Polizei.

Laut Notruf „in Auto gezerrt und eingesperrt“

Die Lage am Montag stellte sich dennoch als ernstzunehmend dar: In einem Notruf an die Polizei kurz nach 20 Uhr schilderte die 16-Jährige, auf dem Weg zur Schule „in ein Fahrzeug gezerrt und danach in ein unbekanntes Objekt verbracht und seither eingesperrt zu sein“, berichtete Behördensprecherin Freitag.

Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Der Ort des Anrufs konnte nach Lindenau zurückverfolgt werden. Um 23 Uhr seien die Mädchen in einem Gebäude entdeckt worden. Spezialkräfte mussten sich Zutritt zum Objekt verschaffen. Unter welchen Umständen sich die Mädchen dort aufhielten, gab die Polizei bisher nicht bekannt. Sie sollen aber nach LVZ-Informationen nicht fixiert gewesen sein. Die Jugendlichen in wurden in ärztliche Betreuung übergeben.

Polizei plant Befragungen

Vor Ort sicherten Kriminaltechniker bis in die Morgenstunden Spuren. „Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor“, hieß es von der Polizei. Auch der genaue Ort, wo die Entführung passiert sein soll, wurde nicht genannt. „Die genauen Umstände werden nun ermittelt“, erklärte Benndorf. Dazu sollen die beiden Mädchen befragt werden, ebenso wie die Eltern sowie Personen aus dem Umfeld. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ein.

Erst vor einer Woche hatte die versuchte Entführung von drei Mädchen die Messestadt in Atem gehalten. Ein Mann versuchte, vor einer Kindertagesstätte und einer Grundschule, vier- und siebenjährige Kinder zu kidnappen. Dies misslang. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger konnte gefasst werden und sitzt seit vergangenem Mittwoch in Untersuchungshaft.

Von Robert Nößler und Matthias Puppe