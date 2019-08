Leipzig

Wegen einer Gashavarie ist am Montagmittag die Karl-Liebknecht-Straße in der Südvorstadt gesperrt worden. Bei Bauarbeiten wurde nach Polizeiangaben gegen 12.15 Uhr eine Leitung am Südplatz beschädigt, so dass Gas austrat. Dadurch kam es zu Behinderungen, die auch am Nachmittag noch andauerten.

Zur Galerie Eine Gashavarie am Südplatz hat am Montagmittag den Verkehr auf der Karl-Liebknecht-Straße lahmgelegt.

Die Karli musste stadtauswärts zwischen Körnerstraße und Schenkendorfstraße für den Verkehr abgeriegelt werden. Auch die Straßenbahnen der Linien 10 und 11 können derzeit nicht mehr über die Südmeile fahren. Sie werden nach LVB-Angaben zwischen Neuem Rathaus und Connewitzer Kreuz in beiden Richtungen über Bayerischen Bahnhof und Arthur-Hoffmann-Straße umgeleitet.

Nach neuesten LVB-Angaben könnten die Behinderungen noch bis gegen 17 Uhr andauern. Die Stadtwerke sind vor Ort, um die Havarie zu beheben. Gefahr für Anwohner besteht nach Polizeiangaben nicht.

Von nöß