Ladendieb steckt Flacons in Pulli

Die Ladendetektive eines Drogeriemarkts in der Petersstraße haben ein 22-jährigen Deutschen am Mittwoch dabei erwischt, wie er fünf Parfums im Wert von mehr als 700 Euro stehlen wollte. Der Dieb hatte zunächst die Verpackungen entfernt und die Flacons daraufhin in die Taschen seines Pullovers gesteckt.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der junge Mann verdächtig ist, in den vergangenen Wochen drei weitere Diebstähle im selben Geschäft begangen und zusätzlich in anderen Läden geklaut zu haben. Wegen der Vielzahl an Vorwürfen nahm ihn die Polizei vorläufig fest und will ihn bereits am Donnerstag dem Haftrichter vorführen.

