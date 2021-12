Zuletzt kam es immer wieder zu Bränden in einem leerstehenden Bahnhofsgebäude in Leipzig-Leutzsch. Die Polizei geht davon aus, dass ein Obdachloser hier Lagerfeuer entzündet hat.

Brände in Leutzsch - Lagerfeuer in Leipziger Bahnhofsgebäude: Polizei ermittelt gegen Obdachlosen

