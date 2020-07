Leipzig

Eine Laube ist bei einem Feuer in der Gartenanlage Waldluft im Stadtteil Leutzsch zerstört worden. Die Einsatzkräfte wurden am Sonnabend kurz vor Mitternacht in die Sparte an der Friesenstraße gerufen. Vor Ort musste die Feuerwehr feststellen, dass da Gartenhaus in voller Ausdehnung in Flammen stand. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Zur Galerie Flammen in der Sparte Waldluft

Bereits am Sonnabendmorgen musste die Feuerwehr nach Leutzsch ausrücken. Da stand ein Porsche in Flammen. Die Polizei geht hier von Brandstiftung aus.

Von mro