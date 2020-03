Leipzig

Der östliche Radweg entlang der Elster im Leipziger Süden ist bis auf Weiteres gesperrt. Wie die Leipziger Feuerwehr auf LVZ-Nachfrage mitteilte, ist in einem Abschnitt zwischen Brückenstraße und Schleußiger Weg derzeit kein Durchkommen.

In der Nacht sind durch starken Wind mehrere Bäume umgestürzt. Einer der Bäume fiel direkt auf den Weg und blockierte diesen. Am Vormittag wurde die Feuerwehr durch die Polizei informiert und beseitigte anschließend den Baum. Laut Feuerwehr hängen noch weitere Bäume schräg über dem Weg und drohen umzustürzen. „Es herrscht massive Lebensgefahr.“ Die Polizei sperrte in der Folge den Weg für den Verkehr. Bis wann die umgestürzten Bäume beseitigt werden und der Weg wieder frei ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Von joka