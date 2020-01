Leipzig

Auf einem Radweg am Kulkwitzer See ist am Sonntagabend eine leblose Person gefunden worden. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeilagezentrums gegenüber LVZ.de. Es handele sich um einen Mann, der gegen 17.30 Uhr an der Lützner Straße entdeckt wurde. Weitere Angaben zu der Person oder zu den Todesumständen konnten am Sonntagabend nicht gemacht werden.

Von CN