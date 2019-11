Leipzig

In der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs hat es am Freitagabend gebrannt. Wie die Feuerwehr am Abend auf Nachfrage mitteilte, stand ein leerstehendes Haus an der Westseite in Flammen. Verletzte soll es nach ersten Erkenntnissen nicht geben, sagte eine Sprecherin.

Der erste Notruf erreichte die Leitstelle um 21.17 Uhr. Wenige Zeit später hatten die Einsatzkräfte den Brand bereits unter Kontrolle. Insgesamt waren vier Einsatzfahrzeuge vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an.

Von ebu