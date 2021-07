Leipzig

Knapp drei Wochen nach dem Fund eines Leichnams im Leipziger Stadtteil Leutzsch liegen erste Ergebnisse der Obduktion vor. Das Rätsel um den Tod des 44-jährigen Mannes bleibt aber weiter ungelöst. Wie die Staatsanwaltschaft auf LVZ-Anfrage mitteilte, sind die Untersuchungen in dem extra eingeleiteten Todesermittlungsverfahren bislang nicht abgeschlossen. Klar ist gegenwärtig nur: Der Mann, dessen Leichnam am 29. Juni gegen 17.19 Uhr neben der Ruine des ehemaligen VEB Polygraph an der Georg-Schwarz-Straße gefunden worden war, ist nicht Opfer eines Verbrechens geworden.

„In der Gesamtschau der bisherigen Erkenntnisse, auch der Erkenntnisse, die sich im Rahmen der Obduktion ergeben haben, gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass der Verstorbene infolge eines Sturzes aus großer Höhe verstorben ist“, erklärte Staatsanwältin Jana Friedrich. „Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.“

Gutachten steht noch aus

Die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung bestätigen damit ursprüngliche Annahmen der Ermittler. Denn obwohl der Leichnam neben dem Gleisbett in der Nähe des S-Bahnhofs Leutzsch entdeckt wurde, gab es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Mann von einem Zug überrollt worden sein könnte. Schnell sprachen die Umstände dafür, dass er in die Tiefe gestürzt war.

Doch weitere Erkenntnisse gibt es nach Informationen der Staatsanwaltschaft bisher nicht. Ob der 44-Jährige Opfer eines Unfalls wurde oder womöglich Suizid beging, stehe bisher nicht fest, hieß es. „Derzeit sind noch weitere Ermittlungsmaßnahmen, wie beispielsweise Zeugenvernehmungen, geplant“, sagte Friedrich. „Zudem stehen noch die Ergebnisse der im Rahmen der Obduktion angeordneten Zusatzuntersuchungen aus. Das endgültige rechtsmedizinische Gutachten liegt auch noch nicht vor.“ Heißt: Erst nach Abschluss aller Ermittlungen könne gesagt werden, was dem Mann in Leipzig-Leutzsch tatsächlich zugestoßen ist.

Von Frank Döring