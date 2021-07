Leipzig

In Leipzig ist ein Kind von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 60 Jahre alte Fahrer des Wagens war am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Kohlgartenstraße im Leipziger Osten unterwegs als das 10-jährige Mädchen die Straße überquerten wollte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Autofahrer sah das Kind nicht und erfasste es mit seinem Auto. Die 10-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige blieb unverletzt.

Von RND/dpa