Leipzig

Der am Mittwochabend bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Leipziger Straßenbahn verletzte 19-Jährige ist im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriert das Opfer gegen 17.40 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 3 mit dem Täter aneinander. Im Zuge des Konflikts habe dieser mit einem „spitzen Gegenstand“ auf sein Opfer eingestochen und sei an der Station „Am Adler“ in bisher unbekannte Richtung geflüchtet. Am Donnerstag wurde ein 17-Jähriger wegen des dringenden Verdachts des Totschlags vorläufig festgenommen.

Der 19-jährige Geschädigte sei am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht worden, jedoch dort seinen schweren Verletzungen erlegen. Im Umfeld des Tatorts kam es nach der Tat zu Verkehrsbehinderungen. Angaben zum genauen Tathergang und zum Motiv der Tat machte die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht.

Von anzi