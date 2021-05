Leipzig: 24-Jähriger niedergestochen – zwei Verdächtige festgenommen

Leipzig

Ein 24 Jahre alter Mann, der in Leipzig-Volkmarsdorf mit einer 17-jährigen Begleiterin unterwegs war, ist am Samstagabend von zwei Männern angegriffen und niedergestochen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lief das Paar auf einem Gehweg, als plötzlich ein Auto neben ihnen hielt und zwei Männer, 18 und 27 Jahre alt, ausstiegen.

Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Der 18-Jährige sprühte demnach dem Fußgänger Reizgas ins Gesicht, der 27-Jährige stach mit einem Gegenstand in Richtung des 24-Jährigen ein und verletzte ihn. Die Angreifer flüchteten erst, als mehrere Passanten dazukamen. Der 24-Jährige ist in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei fasste die beiden Angreifer kurze Zeit später und nahm sie in Gewahrsam. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. Am Sonntagmittag wurden die beiden Verdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die beiden sitzen nun in Untersuchungshaft. Weitere Hintergründe zur Tat werden derzeit ermittelt.



Von RND/dpa