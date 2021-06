Leipzig

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag musste die Polizei Leipzig einen 30-jährigen Mann überwältigen. Der junge Mann hatte um kurz vor zwei Uhr an einer Kreuzung an der Bernhard-Göring-Straße gesessen. Als ein Polizeiwagen auf ihn zufuhr, ging der Mann auf das Auto zu, setzte sich darauf und zog ein Messer. Auf die Beamten machte er einen verwirrten Eindruck.

Mit seiner Waffe machte der Mann angedeutete Wurf- und Stichbewegungen, weshalb die Polizei den Bereich sichern musste, um Passanten und Passantinnen zu schützen. Mehrfach forderte sie den jungen Mann ohne Erfolg auf, das Messer wegzulegen. Er setzte sich wieder auf die Kreuzung.

In einem günstigen Moment gelang es den Beamten dann den 30-Jährigen zu entwaffnen und festzunehmen. Nach einer ersten ärztlichen Untersuchung konnte die Polizei den Täter in ein Krankenhaus bringen.

Von RND