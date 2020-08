Leipzig

Bei einem Tauchgang im Kulkwitzer See ist am Sonntag ein 50-Jähiger ums Leben gekommen. Der Mann war mit sechs weiteren Personen am Ostufer in Lausen-Grünau tauchen, als es gegen 11.20 Uhr zu dem Unglück kam. Aus bisher nicht geklärter Ursache sei der Wassersportler nach Ende des Tauchganges in der Nähe der Seestraße nicht mehr an die Oberfläche zurückgekehrt, teilte die Leipziger Polizei am Montag mit.

Der Mann wurde aus dem Wasser geborgen und noch vor Ort reanimiert. Er verstarb später jedoch im Krankenhaus. Die Todesursache steht laut Polizei bislang noch nicht fest. „Dazu wird nun ermittelt, ebenso zum Hergang des Unglücks“, so Polizeisprecherin Dorothea Benndorf auf LVZ-Nachfrage. Bei dem Mann soll es sich ihren Angaben zufolge um einen erfahrenen Taucher gehandelt haben.

Obduktion angeordnet

Es würden nun Zeugen befragt, so die Sprecherin. Die Staatsanwaltschaft habe zudem eine Obduktion angeordnet, um die genauen Todesumstände zu klären. Untersucht wird auch, ob der Mann gesundheitliche Probleme hatte. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so die Polizeisprecherin. Auch eine Straftat könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Hinweise darauf gebe es bislang aber nicht.

Von nöß