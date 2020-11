Leipzig

Bei einem gewaltsamen Konflikt ist am Freitagabend im Leipziger Stadtteil Neulindenau ein Mann verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, rückten die Beamten gegen 18.44 Uhr in die Dr.-Hermann-Duncker-Straße aus. Dort sei es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 33- und einem 52-Jährigen gekommen. Der jüngere Beteiligte machte im Zuge des Streits von einem messerähnlichen Gegenstand Gebrauch, woraufhin sein Kontrahent in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 33-jährige Tatverdächtige konnte von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Informationen zu den Hintergründen des Konflikts, zu Art und Schwere der Verletzungen lagen am Abend noch nicht vor.

Von anzi