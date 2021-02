Leipzig

Am Sonntag ist ein Mann aus Leipzig-Schönefeld zum zweiten Mal Zeuge eines Verbrechens geworden. Laut Polizei beobachtete er zwei Männer, wie sie sich vom Hof Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Paul-Heyse-Straße verschafften. Der Anwohner erkannte die beiden Männer wieder, da er sie am Tag zuvor beim Fahrraddiebstahl beobachtete und daraufhin Anzeige gegen Unbekannt erstattete.

Der Mann verständigte sofort die Polizei und begab sich nach unten in den Hinterhof. Gemeinsam mit zwei weiteren Hausbewohnern konnte er einen der beiden Einbrecher, welcher auf seinen Komplizen wartete, festhalten. Der zweite Verdächtige konnte unerkannt fliehen, so die Behörde am Montag.

Als Beamte wenig später im Hinterhof eintrafen, nahmen sie den 27-jährigen Mann fest. Das Polizeirevier Nord hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

