Leipzig

Bei einem Autounfall in Leipzig ist eine Frau schwer verletzt worden. Der Wagen der 31-Jährigen kam am frühen Sonntagmorgen von der Eisenbahnstraße ab und fuhr gegen das Einfahrtstor eines Grundstücks, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache lagen am Sonntagmorgen zunächst keine Informationen vor.

Von RND/dpa