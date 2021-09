Leipzig

Bei einem Unfall in Leipzig-Neulindenau in der Nähe des Lindenauer Hafens ist am Samstagabend ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer nahm dem Mann gegen 23.35 die Vorfahrt, als er von der Straße am Hafentor auf die Plautstraße abbiegen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 62-jährige Radler kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von nöß