Leipzig

Ein 37-jähriger Mann ist am Mittwoch mit seinem Auto auf der B87 von Mockrehna in Richtung Torgau unterwegs gewesen, als er links von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben fuhr und sich mit dem Wagen überschlug. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Als Beamte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 37-Jährigen bemerkten, veranlassten sie einen Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 1,42 Promille. Anschließend wurden eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Laut Polizei musste der Fahrer mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. In seinem Auto saßen außerdem zwei Kinder, beide fünf Jahre alt. Das Mädchen und der Junge wurden bei dem Unfall leicht verletzt und daraufhin ambulant behandelt.

Anzeige

Gegen den Autofahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von almu