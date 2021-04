Leipzig

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein 25-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann verlor auf der Lützner Straße in Höhe Engertstraße die Kontrolle über seinen Wagen und landete auf dem Dach. Zuvor hatte er sich mit den Beamten eine Verfolgungsjagd von Grünau nach Lindenau geliefert.

Wie Polizeisprecher Philipp Jurke der LVZ sagte, wollten Beamte den Wagen um 0.08 Uhr auf der Brünner Straße stoppen, da sein Licht nicht richtig funktionierte. Statt anzuhalten, gab der Mann jedoch Gas. Über die Lützner Straße raste er stadteinwärts und ließ sich auch von Haltesignalen der Beamten nicht stoppen. Mehrere Streifenwagen nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Kein Führerschein und falsche Kennzeichen

In Höhe S-Bahnhof Lindenau geriet der Wagen ins separate Gleisbett und überschlug sich. Nach dem Unfall konnte sich der 25-Jährige nach Polizeiangaben selbst aus dem Auto befreien, musste jedoch in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie sich herausstellte, besaß er keinen Führerschein. Die Kennzeichen an dem Mercedes waren falsch, sie gehörten zu einem stillgelegten Pkw, so Jurke. Vor Ort kam auch ein Spürhund zum Einsatz. Ob im Wagen etwas Verdächtiges gefunden wurde, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Auch ein Spürhund kam zum Einsatz. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Insgesamt entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Auch ein Polizeiauto wurde bei der Verfolgung beschädigt. In Höhe Saalfelder Straße kamen sich laut Jurke zwei Streifenwagen in die Quere. Eines der Fahrzeuge musste ausweichen und krachte gegen ein Verkehrsschild.

Von Robert Nößler