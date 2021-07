Leipzig

Ein 33-jähriger Serbe hat sich am späten Mittwochnachmittag auf einer Baustelle im Leipziger Stadtteil Neulindenau an der Wohnhaus-Großbaustelle in der Saalfelder Straße bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der Bauarbeiter dabei, Kalksteine auf eine Palette zu verladen. Anschließend hob ein Kranführer die Palette mit dem Kran in die Luft. Die Ladung sei jedoch ins Schwanken geraten und gegen eine frisch gemauerte Wand gestoßen.

Durch den Aufprall der Palette lösten sich einige der Steine mit einer Masse im hohen zweistelligen Bereich und fielen von der Hausfassade. Einer der Steine traf dabei den 33-Jährigen am Kopf. Obwohl der Serbe einen Helm trug, wurde er lebensbedrohlich am Kopf verletzt. Er wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst und dem per Hubschrauber gekommenen Notarzt behandelt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. In der Saalfelder Straße baut die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft aktuell 300 Sozialwohnungen.

Von RND