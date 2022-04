Leipzig

Sie geben sich als Familienangehörige, Ministeriumsmitarbeiter oder Europol-Beamte aus, kontaktieren ihre Opfer per Messenger-Dienst oder Anruf und fordern Geld: Trickbetrüger haben am Donnerstag erneut in Leipzig und Umgebung ihr Unwesen getrieben und waren in einigen Fällen erfolgreich, das teilte die Polizei mit.

In Leipzig-Wiederitzsch erhielt ein 79-Jähriger am späten Nachmittag von einer unbekannten Mobilnummer über einen Messenger-Dienst eine Nachricht. Im dann folgenden Chatverlauf gab eine unbekannte Person vor, der Sohn des Mannes zu sein und bat um Unterstützung bei der Zahlung von Rechnungen. Nachdem der Mann zwei Überweisungen tätigte und die unbekannte Person um eine weitere Zahlung bat, kontaktierte der Geschädigte seinen Sohn und stellte den Betrug fest. Dem 79-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe eines oberen vierstelligen Betrages. Ähnlich erging es einer 65-Jährigen in Frohburg im Landkreis Leipzig, die ihrer angeblichen Tochter nach einem Chatkontakt Geld im unteren fünfstelligen Bereich überwies.

Mindestens fünf weitere Betrugsversuche in Leipzig

Am Abend wurde dann ein 22-Jähriger im Leipziger Zentrum-Süd von Unbekannten angerufen, die sich als Mitarbeiter eines Bundesministeriums vorstellten und mitteilten, dass seine Identität missbräuchlich verwendet worden sei und damit Bankkonten eröffnet wurden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er aufgefordert sein Geld zu sichern, indem er eine Apple Pay Karte kaufen sollte. Die Identifizierungsnummer der Apple Pay Karte im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags übermittelte er.

Im Verlauf des Donnerstags kam es im Bereich der Polizeidirektion Leipzig zu mindestens fünf weiteren versuchten Betrugsdelikten, bei denen sich Unbekannte als Europol-Mitarbeiter ausgaben. Die Angerufenen erkannten den Betrug jedoch und meldeten ihn der Polizei. In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Betrugsdeliktes aufgenommen. In den vergangenen Wochen kam es im Leipziger Raum immer wieder zu Fällen von Trickbetrug am Telefon.

Von LVZ/lg