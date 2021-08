Leipzig: Bewohner bei Wohnungsbrand verletzt

Leipzig

Am Donnerstagabend kam es gegen 20.45 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Wohnungsbrand im Zentrum-Süd.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, war das Feuer in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Windmühlenstraße ausgebrochen. Bei dem Brand wurde die komplette Wohnung beschädigt, der 38-jährige Mieter erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Er wurde in das Schwerbrandverletztenzentrum des Klinikums St. Georg gebracht. Die anderen Wohnungen und Mieter des Hauses blieben von dem Feuer verschont. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Von RND/dpa