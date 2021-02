Leipzig

Im Leipziger Stadteil Großzschocher hat am Sonntagabend ein leerstehendes Bürogebäude gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, musste die Feuerwehr gegen 19.45 Uhr in die Gerhard-Ellrodt-Straße ausrücken. Ein Anwohner hatte die Einsatzkräfte über Flammen in der ersten Etage informiert.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Es laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von almu