Leipzig

In der Nacht auf Dienstag ist es gegen 2.30 Uhr zu einem möglichen Brandanschlag auf das Leipziger Ordnungsamt an der Ossietzkystraße gekommen. Das bestätigte die Polizei am Dienstagmorgen. Dabei sind vier Elektro-Autos, die hinter dem Leipziger Rathaus in Schönefeld-Abtnauendorf geparkt waren, vollständig ausgebrannt. Bei einem weiteren Wagen scheiterte der Versuch, ihn in Brand zu setzen. Die Fahrzeuge trugen allesamt die Aufschrift „Polizeibehörde“.

Wegen einer möglicherweise politisch motivierten Straftat hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

Von LVZ