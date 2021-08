Leipzig

Ein bisslang unbekannter Feuerteufel hat am Dienstagabend im Leipziger Zentrum sein Unwesen getrieben. Nach Polizeiangaben zündete er dort zwischen 22 und 23 Uhr fünf große Papiercontainer an vier verschiedenen Orten an. Zudem habe er versucht, eine mobile Toilette in Brand zu stecken.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/ms