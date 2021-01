Leipzig

Im Leipziger Süden wird am Samstag gegen Rechtsextremismus demonstriert. Für den Nachmittag sei eine Versammlung unter den Motto „Nazihools – Die längste Reihe der Welt“ angezeigt worden, teilten Polizei und Ordnungsamt der Stadt Leipzig mit. Die Kundgebung werde von 14 bis 16 Uhr in der Wolfgang-Heinze-Straße in Connewitz stattfinden, angemeldet seien 200 Personen, so das Ordnungsamt.

Die Versammlung hat Auswirkungen auf den Nahverkehr: Bereits ab 13.30 Uhr erfolgt die Sperrung der Wolfgang-Heinze-Straße zwischen Similden- und Basedowstraße für den Individualverkehr sowie für den ÖPNV, der in diesem Zeitraum umgeleitet wird. Um die Versammlung zu gewährleisten, werden örtlich Halteverbotszonen eingerichtet, unter anderem auch in der Selneckerstraße, wie das Ordnungsamt auf Anfrage mitteilte.

Anzeige

Thematischer Anlass der Demo ist der Neonazi-Aufmarsch im Leipziger Süden, der am 11. Januar 2016 stattfand und zu Ausschreitungen führte. „Ein absurdes Theater, ein Drama über die ,sächsische Demokratie’, über Verharmlosung und Ignoranz, zum Lachen und Weinen, zum Verzweifeln – und zum Nachdenken über sich selbst“, heißt es in einem entsprechenden Beitrag auf der Webseite des Bündnisses „Rassismus tötet“, das die Kundgebung angemeldet hat.

Von CN