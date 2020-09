Leipzig

Im Leipziger Süden hat die Polizei am Freitagnachmittag eine Hausbesetzung beendet. Aus Solidarität mit den Hausbesetzern in der Bornaischen Straße 34 versammelten sich zunächst Menschen vor dem Gebäude in Connewitz. Zuvor hatten die Aktivisten über ihren Twitterkanal dazu aufgerufen, sie zu unterstützen: Etwa sechs Einsatzwagen der Polizei waren angerückt, um die Besetzung an der Ecke zur Stockartstraße zu beenden.

Gegen 16.30 Uhr sei das Reko-Haus von der Bereitschaftspolizei durchsucht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Beamten unterzogen vier Verdächtige einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Gegen zwei 19 und 21 Jahre alten Männer sowie zwei Frauen im Alter von 21 und 24 Jahren werde wegen Hausfriedensbruchs ermittelt, so die Polizei. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten die Beamten zuvor informiert.

Menschen rufen „Die Häuser denen, die drin wohnen“

Linken-Stadträtin Juliane Nagel bestätigte gegenüber LVZ.de das Geschehen. Auch sie war vor Ort: „Von der Polizei weiß ich, dass vier Personen im Hof des Gebäudes zur Identitätsfeststellung festgesetzt wurden.“ Auch wenn gegen 17.40 Uhr der Einsatz fast beendet war, kamen immer mehr Menschen zum Protest. Im Hintergrund des Gesprächs hörte man die Menschen skandieren: „Die Häuser denen, die drin wohnen“.

Die Polizei durchsucht das besetzte Haus in der Bornaischen Straße 34 Quelle: Josa Mania-Schlegel

Am Abend erklärte die Polizei, der Eigentümer des Hauses sei vor Ort gewesen und habe Maßnahmen ergriffen, um eine erneute Besetzung nicht wieder möglich zu machen.

Demo schlägt in Gewalt um

Im Anschluss teilte der Account @B34_LE einen weiteren Aufruf bei Twitter: Um 21 Uhr würde im Herderpark eine Spontandemo in Solidarität mit dem besetzten Haus und gegen Verdrängung stattfinden. Am Rande der Demonstration kam es dann am Abend zu schweren Ausschreitungen. Bei den Krawallen wurden acht Polizisten verletzt.

