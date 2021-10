Leipzig

Unbkeannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag gegen 3.05 Uhr drei Mülltonnen in der Teichstraße in Connewitz in Brand gesteckt. Durch das Feuer wurden auch zwei Autos stark beschädigt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Eine weitere Brandstiftung gab es in der Nacht zu Sonntag auf dem Baustellengelände der Leipziger Verkehrsbetriebe in Grünau-Ost.

Von RND