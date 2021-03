Leipzig

Mehrere Personen haben am Dienstagabend eine Polizeistation und weitere Gebäude im Leipziger Stadtteil Connewitz mit Gegenständen beworfen. Nach Angaben der Polizei seien zur Zeit des Angriffs mehrere Beamte in der betroffenen Dienststelle in der Wiedebachpassage gewesen. Diese seien jedoch unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

Anschlag auf den Polizeiposten in Connewitz. In der Nacht wurde der Polizeiposten mit Steinen und Farbbeuteln angegriffen. Quelle: Kempner

Die Schäden an den Gebäuden könnten noch nicht beziffert werden. Zu Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Es werde wegen des Anfangsverdachts des Landfriedensbruchs ermittelt.

Im Nachgang warf ein 40-Jähriger laut Polizei eine Bierflasche gegen ein Polizeiauto. Beamte stellten den Mann. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Von RND/ms/dpa