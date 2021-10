Leipzig

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend in Paunsdorf einen Container in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf einen weiteren Container und ein in der Näher geparktes Auto über, so die Polizei. Es entstand ein hoher Sachschaden, der noch nicht abschließend beziffert werden kann. Wie genau das Feuer entzündet wurde, lässt sich ebenfalls noch nicht sagen.

Von RND/mot