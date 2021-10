Kontrollen an Zufahrtstraßen und viel Polizeipräsenz: Ein Großeinsatz mit mehr als 1000 Beamten soll am heutigen Samstag Ausschreitungen der linken Szene in Leipzig verhindern. Im Süden staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern Länge. Drei Demos wurden im Vorfeld verboten. Am Morgen gab es bereits einen Anschlag.