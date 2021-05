Leipzig

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf der Eisenbahnstraße sind drei Menschen verletzt worden. Die beiden 27 und 30 Jahre alten Männer sowie ein dritter Mann, der zu ihnen gehörte, seien am Donnerstagnachmittag von einer Gruppe von rund 20 Personen angegriffen worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der 27- und der 30-Jährige wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass beide nicht lebensgefährlich verletzt wurden. Der Jüngere sowie der ebenfalls 27-jährige Dritte trugen leichte Verletzungen davon.

Als die Polizei mit sechs Fahrzeugen vor Ort ankam, waren die Täter bereits geflüchtet. Wieso die Situation eskalierte, blieb am Abend ebenso unklar wie die Schwere der Verletzungen. Außer des Angriffs der Gruppe auf die drei Personen wurde auch das Auto eines unbeteiligten mit einem Stein beschädigt, so die Polizei. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs aufgenommen. Eine politische Motivation war laut den Beamten nicht zu erkennen.

Grund für die Auseinandersetzung noch unklar

Die Eisenbahnstraße gilt als Kriminalitätsschwerpunkt in Leipzig. Im November 2018 wurde an der Straße eine Waffenverbotszone eingerichtet. Sie soll die Sicherheit in der Gegend erhöhen. Waffen, die unter das Waffenrecht fallen, dürfen in dem Areal nicht getragen werden und die Polizei darf verdachtsunabhängig kontrollieren. Auf der Straße fielen im Jahr 2016 tödliche Schüsse bei einem Streit im Rockermilieu.

