Leipzig

Die Polizei hat in Leipzig einen Deal mit 14 Kilogramm Drogen platzen lassen. Ein 50 Jahre alter Lieferant sei aus den Niederlanden nach Leipzig gekommen und habe dort rund zehn Kilogramm Crystal sowie vier Kilogramm Ecstasy-Tabletten an einen 51-Jährigen überreicht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beamte beobachteten das Geschäft am Dienstagabend und nahmen beide vorläufig fest. Ein Haftrichter habe am Mittwoch den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.

„Bei operativen Maßnahmen“ beobachtet

Ermittelt wird nun wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Westsachsen, die aus Spezialisten des LKA und des Zollfahndungsamtes besteht und ihren Sitz in Leipzig hat, habe „bei operativen Maßnahmen“ am Dienstagabend die Übergabe der Betäubungsmittel beobachtet, hieß es.

Koffer wechselt Besitzer

Die Spezialkräfte hätten gegen 18.20 Uhr gesehen, wie der Lieferant aus den Niederlanden einen Koffer an den Leipziger Abnehmer übergab – dabei klickten dann die Handschellen.

Bei dem Leipziger Abnehmer handele es sich um einen 51-jährigen Mann, welcher im heutigen Montenegro geboren wurde und in Leipzig wohnhaft ist, erklärte das LKA. In seiner Wohnung, den Nebengelassen sowie Wagen seien jedoch keine weiteren Betäubungsmittel gefunden worden, hieß es. Der Mann sei einschlägig vorbestraft und habe unter Bewährung gestanden, so das Landeskriminalamt.

Von -tv/dpa