Leipzig

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu einem Feuer im Leipziger Stadtteil Engelsdorf ausrücken. Dort war gegen 0.56 Uhr am Mittwochmorgen eine Gartenlaube in einer Kleingartenkolonie in Brand geraten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist das Feuer offenbar an eingelagertem Holz ausgebrochen. Die Flammen haben schnell auf die anliegende Gartenlaube übergegriffen.

Die Hütte brannte vollständig aus. Verletzt wurde jedoch niemand. Wie genau das Feuer ausbrach ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch ein genauer Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Von RND