In der Leipziger Eisenbahnstraße scheinen Revierkämpfe zu toben: Nachdem am Samstag 20 Männer im Stadtteilpark Rabet aufeinander losgingen, gab es dort am Dienstag erneut Auseinandersetzungen zwischen zwei verfeindeten Gruppierungen. Auch in der Eisenbahnstraße gab es eine Attacke.