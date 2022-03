Leipzig

Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Leipzig-Eutritzsch ist am Montagnachmittag ein 58-jähriger Mann verletzt worden. Er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher aus dem Polizei-Lagezentrum der LVZ am Abend sagte. Zu dem Feuer in dem Kfz-Betrieb in der Theresienstraße kam es den Angaben zufolge gegen 17.15 Uhr bei Schweißarbeiten. Dabei habe sich in der Werkstatt abgelegtes Material entzündet, so der Polizeisprecher.

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und einem Messdienst an, da es vor Ort zu starker Rauchentwicklung kam. Qualm breitete sich in der Garage und weiteren Räumen aus. Die Flammen griffen offenbar auf ein Regal im Gebäude über. Der Inhaber soll noch versucht haben zu löschen und dabei Rauch eingeatmet haben, hieß es vor Ort.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten unter Atemschutz den Brand, anschließend wurde das Gebäude belüftet. Die Theresienstraße musste während des Einsatzes bis gegen 19 Uhr gesperrt werden. Am Gebäude selbst sei kein Schaden entstanden, so die Polizei. „Es besteht daher auch kein Verdacht auf eine Straftat“, erklärte der Sprecher.

Von nöß