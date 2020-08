Leipzig

Bereits am 19. Juli hatte die LVZ über einen brutalen Angriff auf eine Zugbegleiterin in einer Leipziger S-Bahn berichtet. Dabei trat ein Jugendlicher der 42-jährigen Frau gezielt gegen den Kopf. Er sprang am Haltepunkt Leutzsch extra in die Luft, um mit vollem Schwung sein Opfer niederstrecken zu können.

Frau blieb minutenlang liegen

Die Frau konnte den Angriff von hinten nicht sehen. Sie stürzte vom Bahnsteig rückwärts in die S-Bahn und blieb dort minutenlang liegen. Eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen – alle im Alter zwischen 15 und 20 Jahren – floh unterdessen vermutlich über die Ludwig-Hupfeld-Straße in Richtung Grünau, so Polizeihauptmeister Jens Damrau. „Leider nehmen Pöbeleien gegen die Zugbegleiter schon seit längerer Zeit zu. Aber einen derart brutalen Angriff haben wir hier so noch nicht erlebt“, erklärte der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Leipzig.

Anzeige

Gericht gibt Fahndungsfotos frei

Zu dem Anschlag am 16. Juli gab ein Gericht nun Fotos von Überwachungskameras zur Öffentlichkeitsfahndung frei, so Damrau weiter. „Wir erhoffen uns dadurch Hinweise auf die Identität der mutmaßlichen Haupttäter, um die Ermittlungen weiterführen zu können.“ Die Kamera-Aufnahmen zeigten einerseits den Jugendlichen, der die Frau durch den Fußtritt verletzt und in höchstem Maße gefährdet hatte. Er ist etwa 1,70 Meter groß und schlank, hat kurze gekräuselte Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze, gesteppte Jacke, blaue Jeans, schwarz-weiße Turnschuhe.

Weitere LVZ+ Artikel

Der mutmaßliche S-Bahn-Treter trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze, gesteppte Jacke, Bluejeans und schwarz-weiße Turnschuhe. Quelle: Bundespolizeiinspektion Leipzig

Außerdem gibt es Fahndungsfotos zu einem Mittäter, welcher der Zugbegleiterin unmittelbar vor dem Angriff ins Gesicht gespuckt hatte. Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat rötliche Haare – zeitweilig verdeckte er diese durch sein weißes Kapuzenshirt oder durch ein schwarzes Basecap. Der Spucker trug schwarze Trainingssachen mit rötlichen Streifen an den Jackenärmeln sowie mit drei dünnen, weißen Streifen an den Hosenbeinen. Die beiden Gesuchten hatten keinen gültigen Fahrschein, so Damrau.

Dieser Jugendliche soll der 42-jährigen Zugbegleiterin ins Gesicht gespuckt haben. Quelle: Bundespolizei Leipzig

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen waren die Jugendlichen 0.38 Uhr am Haltepunkt Leipzig-MDR in den Zug der Linie S1 eingestiegen. Die Fahrscheinkontrolle bei ihnen erwies sich als schwierig, berichtete die Kontrolleurin jetzt gegenüber der TV-Sendung „ Kripo live“. Sie sei grob beleidigt worden. Einige Teenager schlossen sich in der Toilette ein, um nicht kontrolliert zu werden. „Die waren aufgeregt, aufgewühlt, keine Ahnung, was die vorher erlebt hatten – sie hatten aber auch alkoholische Getränke bei sich, also waren auch sehr angetrunken“, erzählte das Opfer. Während der Fahrt in Richtung Miltitz habe ein Mädchen vorgeschlagen, die Jungs ohne Fahrschein könnte am Haltepunkt Leutzsch einen Fahrschein nachlösen – dabei steht dort kein Automat.

Mit dem Rücken gerade aufgeschlagen

Am Haltepunkt Leutzsch sei sie von vielen Jugendlichen umringt gewesen. Um die brenzlige Situation aufzulösen, stieg die Zugbegleiterin auch selbst auf den Bahnsteig und lief in Richtung Lokführer, um sich Hilfe zu holen. Wie eine Videoaufnahme zeigt, spuckte ihr nun einer der Täter ins Gesicht. Während sie den Kopf wegdrehte, um den Speichel zu entfernen, trat ihr der andere Täter mit voller Wucht von hinten gegen den Kopf. Die Frau kippte senkrecht über das Schotterbett in den S-Bahn-Wagen hinein und schlug dort mit dem Rücken gerade auf dem Fußboden auf.

Die Zugbegleiterin wurde am S-Bahn-Haltepunkt Leutzsch so heftig gegen den Kopf getreten, dass sie vom Bahnsteig rückwärts in den Zug stürzte (links), dort zweimal aufschlug und minutenlang liegenblieb. Die Gruppe von Jugendlichen suchte schnell das Weite. Quelle: Bundespolizeiinspektion Leipzig

„Ich wusste erst gar nicht, mit was ich getreten oder geschlagen wurde“, schilderte sie. „Es war ein dumpfer Schlag gegen die rechte Kopfhälfte. Ich habe dadurch ein Schleudertrauma. Es bewirkt Schmerzen von der Halswirbelsäule bis zum Ende des Rückens.“ Sie müsse Schmerzmittel nehmen, um sich normal bewegen zu können. Drei Wochen nach der Tat ist das Opfer noch immer krankgeschrieben.

Hinweise an Bundespolizei erbeten

Es hätte noch weit Schlimmeres passieren können, warnt Polizeihauptmeister Damrau. Wer die Personen auf den Fotos kennt oder Hinweise zu der Tat geben kann, solle sich bei der Bundespolizei unter Telefon 0341 997990 melden.

Ebenfalls am 16. Juli – also wenige Stunden später – hatte ein 56-jähriger Kontrolleur der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) einen Schwarzfahrer am Waldplatz am Weglaufen gehindert und ihn am Boden liegend längere Zeit in einen Würgegriff genommen. Der Kontrolleur und ein Team-Kollege wurden inzwischen fristlos entlassen.

Von Jens Rometsch