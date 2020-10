Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurde ein 24-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Als ein 27-jähriger Autofahrer am Stannebeinplatz in Richtung Gorkistraße unterwegs gewesen ist, soll nach Angaben des Pkw-Fahrers ein bisher unbekannter Elektrorollstuhlfahrer die Straße überquert haben. Der 27-Jährige versuchte laut Polizei den Rollstuhlfahrer zu umfahren und stieß daraufhin mit einem Radfahrer, der in gleicher Richtung auf dem Radweg neben dem Pkw fuhr, zusammen. Dieser stürzte dabei und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und insbesondere der Elektrorollstuhlfahrer werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in der Schongauerstraße 13 in 04328 Leipzig oder unter 0341 255 2851 zu melden.

Von almu