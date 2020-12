Leipzig

Gut zwei Monate nach einem mutmaßlichen Tötungsverbrechen in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Südvorstadt ist ein Verdächtiger gefasst worden. Gegen einen 30-jährigen Deutschen sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Dem Mann wird Totschlag vorgeworfen.

Eine 61-jährige Frau war am 30. September tot in ihrer Wohnung in der Hardenbergstraße gefunden worden. Nach bislang unbestätigten Medienberichten soll ihre Leiche „massive Verletzungen“ aufgewiesen haben. Wie die Frau zu Tode kam, zu den Hintergründen und ob sich Täter und Opfer kannten, dazu äußerte sich die Polizei bislang nicht.

Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen hätte sich gegen den 30-Jährigen ein dringender Verdacht ergeben, teilten die Behörden mit. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgerichts Leipzig erließ am frühen Donnerstagmorgen den Haftbefehl. Seitdem sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

