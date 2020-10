Leipzig

Eine 19-jährige Frau ist am Donnerstagmittag von einem 28-Jährigen mit einem Kugelschreiber angegriffen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau war auf dem Leipziger Naschmarkt unterwegs als der Mann plötzlich auf sie zukam und sie mit dem Gegenstand in die Wange stach.

Als der Verdächtige flüchtete, rannte ihm ein Passant bis zum Augustusplatz hinterher, wo Polizeikräfte den 28-Jährigen stoppen konnten. Da der Mann bereits mehrfach wegen ähnlicher Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde durch die Staatsanwaltschaft Leipzig die vorläufige Festnahme angeordnet. Die 19-jährige Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt und anschließend ambulant behandelt. Gegen den Verdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von almu