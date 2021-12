Leipzig

Bei einem Unfall in Leipzig-Heiterblick ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Das Auto der 61-Jährigen stieß am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Wodanstraße beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Der 30 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos sei unverletzt geblieben. Nach den Angaben vom Freitagmorgen hatte die Frau auf den Parkplatz eines Einkaufsmarkts einbiegen wollen und dabei die Vorfahrtsregeln missachtet.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Von RND/dpa