Leipzig

Ein Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag am Leipziger Hauptbahnhof, als eine junge Frau versuchte, in eine Straßenbahn zu gelangen, die gerade ihre Türen schloss und losfahren wollte. Gegen 15 Uhr schob die 23-Jährige laut Polizei eine Hand zwischen die sich schließenden Türen eines Wagens der Linie 1.

Als die Bahn von der Zentralhaltestelle in Richtung Plagwitz losfuhr, wurde die Frau mitgezogen. Wie die Polizei mitteilte, konnte sie nach circa 20 Metern ihre Hand aus den Türen befreien und kam neben den Straßenbahnschienen zu Fall. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun von der Polizei untersucht. Gegen den 36-jährigen Straßenbahnfahrer hat der Verkehrsunfalldienst Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. LVB-Sprecher Marc Backhaus betonte gegenüber der LVZ, dass es verschiedene Sicherheitssysteme gebe, die einen solchen Vorfall technisch verhindern sollen. „Die Türen haben Lichtschranken-Systeme und einen Einklemmschutz, erst wenn das Signal kommt, dass alle Türen geschlossen sind, kann der Fahrer losfahren“, so Backhaus. Außerdem seien die Fahrerinnen und Fahrer dazu verpflichtet, vor der Abfahrt in den Rückspiegel zu schauen. Bereits geschlossene Türen sollten aber auch nicht mit Kraft geöffnet werden, warnt der LVB-Sprecher.

Ob es durch menschliches Versagen oder einen technischen Fehler zu dem Unfall kommen konnte, müsse nun geprüft werden. „Um zu untersuchen, ob das Türsystem an der Bahn nicht funktioniert hat, steht der Wagen derzeit in der Werkstatt“, so Backhaus. Zur Untersuchung des Vorfalls werden auch die Video-Aufzeichnungen aus der Straßenbahn von der Polizei ausgewertet.

Von LVZ / lg