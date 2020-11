Leipzig

Ein 68-jähriger Mann ist am Donnerstag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Als der 21-jähriger Fahrer auf der Hermann-Liebmann-Straße, von der Konradstraße kommend, in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs war, erfasste er den Fußgänger, als dieser die Straße überqueren wollte. Der Verletzte musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden.

Von almu