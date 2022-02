Leipzig

An der Leipziger Justizvollzuganstalt (JVA) in der Leinestraße ist ein 23-jähriger Häftling geflohen. El Houari Ibrahim Benahmed gelang bereits am Dienstag bei einem Transport aus Zwickau in das Gefängnis in Meusdorf die Flucht. Nun wird mit Fotos nach dem mutmaßlichen Dieb gefahndet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteile, trug der Gefangene bei seinem Verschwinden noch eine Stahlhandfessel am Arm.

Quelle: Polizei Leipzig

Im Zuge der Untersuchungshaft sollte der Algerier am Dienstag in die JVA Leipzig gebracht werden. Dabei gelang Benahmed gegen 16.30 Uhr die Flucht. Der Häftling rannte nach Polizeiangaben zu Fuß in Richtung des Gewerbegebiets Wachau Nord. Zuletzt gesehen worden sei er gegen 17 Uhr auf einem Firmengelände an der benachbarten Nordstraße. Die Spur endete an der Chemnitzer Straße, wo er laut polizeilicher Ermittlungen an der Haltestelle „Probstheida“ in eine Straßenbahn einstieg und Richtung Prager Straße stadteinwärts fuhr.

Geflohener Häftling trug blaue Stoffhose mit Karottenmotiv

Benahmed ist den Angaben zufolge 1,64 Meter groß, schlank und trägt mittellanges, dunkelbraunes Haar. Zum Zeitpunkt der Flucht war er mit einem weißen Pullover mit der Aufschrift »HUMMEL« und einer blauen Stoffhose mit Karottenmotiven bekleidet. Schuhe trug er nicht.

Die blaue Stoffhose mit Karottenmotiven trug der Häftling auch bei seiner Flucht. Quelle: Polizei Leipzig

Wie genau dem 23-Jährigen die Flucht gelingen konnte, teilte die Polizei nicht mit. Laut offizieller Angaben soll Benahmed an mehreren Diebstählen beteiligt gewesen sein, weshalb er in U-Haft saß.

Wer hat den Tatverdächtigen auf der Flucht beobachtet oder kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von El Houari Ibrahim Benahmed machen? Hinweise nimmt die für den Fall zuständige Kriminalpolizei in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 / 428 4480 entgegen.

Von nöß