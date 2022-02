Leipzig

Die Feuerwehr musste am Freitagabend in Leipzig-Anger-Crottendorf ausrücken. Dort hatte ein geparktes Auto Feuer gefangen. Das Fahrzeug war an einer Hecke abgestellt, als es gegen 22 Uhr in Flammen aufging. Auch die Hecke fing an zu brennen. Anschließend rollte das Auto noch auf die Straße und brannte dort vollständig aus. Auch die Feuerwehr konnte das nicht mehr verhindern. Wieso das Auto Feuer fing, ist noch unklar.

Von RND/Einsatzfahrten Leipzig