Leipzig

In der Nacht zu Donnerstag hat in Gohlis erneut ein Lkw gebrannt. Die Einsatzkräfte rückten gegen 0.50 Uhr in die Landsberger Straße aus. Gegenüber der Aral-Tankstelle stand nicht nur ein Lastwagen, sondern auch vier Autos in Flammen. Der Lkw sowie drei Pkw brannten vollständig aus, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen berichtete. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar, hieß es demnach weiter. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in den vergangenen Wochen: Erst am Mittwoch hatte in der Olbrichtstraße in Gohlis ein Lkw gebrannt. In der Nacht zum 17. Juni gingen vier Lastwagen in Flammen auf. Nur einen Tag später musste die Feuerwehr in die Bleichertstraße – ebenfalls im Leipziger Norden – ausrücken. Auch hier brannte ein Lkw. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Weil politische Motive nicht auszuschließen sind, hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Die auffällige Häufung der Brände ist nach Angaben eines Sprechers der Polizei Teil der Ermittlungen.

Von RND/are