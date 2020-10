Leipzig

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Donnerstagabend in der Gaststätte „ Sachseneck“ in Leipzig-Gohlis ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Ein 51-Jähriger sei dabei mit einem „spitzen Gegenstand“ angegriffen und schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Verdacht stünden zwei bislang unbekannte Täter, die im Anschluss flohen. Die Untersuchung des Tatorts dauerte am Freitagnachmittag noch an.

Die Tatverdächtigen sollen von schlanker Gestalt sein, wobei der erste eine schwarze Jacke mit roten Streifen, ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose trug. Der andere hatte eine schwarze Jacke mit zahlreichen Markenprints an sowie einen beigen Pullover. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 9664 6666 zu melden.

Von CN