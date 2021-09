Leipzig

Nach einer Serie von Brandstiftungen in Leipzig-Gohlis hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 36-jährige Deutsche stehe unter dringendem Tatverdacht, zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 2021 eine Reihe von Feuern an Fahrzeugen gelegt zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Betroffen waren insbesondere Lastwagen, aber auch Pkw, Wohnmobile oder Transporter.

Die Polizei hatte seit dem Frühsommer unter Hochdruck ermittelt. Eine spezielle Ermittlungsgruppe wurde dafür gegründet, unterstützt durch das Landeskriminalamt (LKA), das Präsidium der Bereitschaftspolizei, das Polizeiverwaltungsamt sowie die Bundespolizei.

Von nöß